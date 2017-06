A UEFA multou o FC Porto

A Câmara Investigatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes anunciou que o valor do castigo pode chegar aos 2 milhões de euros e que serão retidos alguns prémios.



Como pena acessória, os dragões só podem inscrever 22 jogadores, em vez de 25, nas competições europeias na próxima época.



O Porto terá ainda de reduzir gradualmente as perdas para 10 milhões de euros até 2019.



Se não cumprir com as regras de Fair Play Financeiro, o clube pode ser afastado das provas europeias.