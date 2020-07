Accionista da SAD do Portimonense indignado com eventuais contactos de alguém do Vitória FC com os jogadores do Aves

Foto: portimonense.pt (Theodoro Fonseca ao centro)

O accionsita maioritário da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, alerta para o facto de o Vitória de Setúbal alegadamente estar a ligar para os jogadores do Desportivo das Aves.