Adeptos do Sporting deixaram Maputo mais verde nas celebrações do título de campeão português

Em Moçambique, os adeptos do Sporting festejaram ontem ao final da tarde nas principais avenidas da capital Maputo, a conquista do título de campeão nacional. Comemorações que ganharam um maior simbolismo, a partir do momento que perceberam que os jogadores leoninos entraram no Estádio da Luz com Cabo Delgado escrito nas costas.