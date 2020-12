A equipa de Braga entrou com a veia goleadora e aos 9 minutos já vencia por 2-0, com golos de Ricardo Esgaio e Vitor Tormena. Os gregos reduziram por Nélson Oliveira (1-2). Ricardo Horta, em cima do intervalo, ampliou a vantagem para 3-1. Galeno ainda carimbou o 4-1 e fez o xeque-mate ao AEK, que ainda reduziu perto do fim (2-4).