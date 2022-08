Águas abertas de Munique sem portugueses no pódio

Angélica André ficou no quarto lugar dos 5 km de natação em águas abertas. A nadadora portuguesa ficou a apenas um décimo de segundo da medalha de bronze e a dois da prata. A prova decidiu-se num sprint final e a vitória foi para a neerlandesa Sharon Van Rovendal. Mafalda Rosa terminou no 9.º lugar. Na competição masculina, Diogo Cardoso ficou no 12.º lugar com o tempo de 54 minutos e 38 segundos.