Ainda não é certo que Djokovic participe no Open Austrália

A expulsão continua em análise depois do tenista, não vacinado, confessar ter prestado dado falsas declarações à chegada à Austrália. Numa entrevista a propósito do caso do tenista o residente sérvio defendeu a vacinação, mas adiantou que não vai impôr sanções a quem não o fizer.