Ainda o Porto-Sporting. Relatório do árbitro abre porta a pesadas sanções para Palhinha, Tabata, Marchesin e Pepe

Estrela Silva - Lusa

A RTP teve acesso a parte do relatório do árbitro do clássico entre FC Porto e Sporting, que terminou em confrontos que envolveram jogadores e dirigentes dos dois clubes. Palhinha, Tabata, Marchesin e Pepe podem incorrer em penas pesadas. João Pinheiro escreveu no relatório que estes jogadores, todos eles expulsos depois do fim do jogo, agrediram adversários.