Alcochete. Acuña e Battaglia revelam que receberam ameaças de morte

Os jogadores argentinos do Sporting deram em tribunal a sua versão dos ataques à Academia de Alcochete. Acunã e Battaglia revelaram que receberam ameaças de morte e que foram agredidos com murros em várias partes do corpo por indivíduos com a cara tapada.