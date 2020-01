Alcochete. Ex-enfermeiro do clube diz que tratou Bas Dost apesar de estarem médicos presentes

Um antigo enfermeiro do Sporting foi depor no julgamento do ataque a Alcochete. Revelou o cenário que encontrou e como teve que tratar de Bas Dost apesar dos médicos presentes na academia. Nesta sessão foram também ouvidos os ex jogadores do Sporting Piccini e Fábio Coentrão.