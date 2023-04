Amorim quer fechar campeonato com sequência de vitórias

O treinador Rúben Amorim afirmou hoje que “é obrigação” do Sporting terminar a temporada com uma sequência de vitórias, de modo a criar condições para um melhor arranque da próxima época.“Não tivemos muitas oportunidades para ter essa sensação [de sequência de vitórias], portanto terminar com essa sensação é nossa obrigação. Voltar a não sofrer golos é um objetivo também, contra a equipa que mais melhorou desde o Mundial, com jogadores talentosos e muito moralizada. Está entre jogos da Taça, mas ainda tem objetivos neste campeonato, tal como nós. Queremos muito dar uma sequência de vitórias”, salientou.A sete pontos do terceiro posto, ocupado pelo Sporting de Braga, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, que é o objetivo mínimo declarado pelo conjunto ‘leonino’, Rúben Amorim notou a dificuldade de chegar ao pódio, mas disse querer aproveitar as derradeiras jornadas para melhorar e testar a equipa, a pensar já na próxima época.“Estamos prestes a não atingir os objetivos mínimos, todos sabem disso, mas também sabemos que, daqui a cinco jornadas, começa tudo outra vez. Temos uma equipa com potencial, que tem várias lacunas, mas nada melhor do que aproveitar todos os jogos para melhorar essas lacunas. Ainda não acabou a época, mas principalmente têm de pensar no futuro. Daqui a cinco jogos, temos de estar num ponto muito melhor para começarmos a próxima época da melhor forma”, considerou o treinador, de 38 anos.Mesmo longe dos objetivos, Rúben Amorim sente ter o voto de confiança da direção e dos adeptos sportinguistas, o que “é estranho”, mas justificou com o facto de nunca ter alimentado a saída, tendo até sondagens de outros clubes, nas temporadas anteriores.“Fui um treinador que, quando ganhou e estava por cima, nunca alimentou a sua saída. Agora, parece que estou no outro lado da moeda e estou a ser correspondido. Talvez o treinador gastou os créditos todos esta época e sei que não dura para sempre. Agora, estou a receber o mesmo tratamento da parte dos adeptos. Sabem que dou tudo pelo Sporting e que os defendo de tudo. Não é normal no Sporting, que anda sempre numa ‘roda-viva’, ter esta estabilidade. É um sinal de maturidade e facilita-me a vida”, atirou.No domingo, Rúben Amorim vai cumprir o 155.º jogo enquanto treinador do Sporting, ultrapassando os 154 encontros que efetuou enquanto jogador do rival Benfica. Ao ser questionado sobre o clube onde se sentiu mais realizado, o técnico escolheu os ‘leões’.“São momentos diferentes da carreira. Tenho um sucesso diferente aqui que não tive no Benfica. Jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, toda a gente o sabe. É como ter dois amores, um primeiro mais irracional e primitivo, e um segundo mais completo. Nunca pensei estar aqui, mas, profissionalmente, foi de longe a melhor coisa que me aconteceu. Se falar de realização profissional, claramente o Sporting, porque foi algo inesperado e que mudou a minha vida”, assumiu o ex-médio internacional português.O Sporting, quarto classificado, com 61 pontos, recebe no domingo o Famalicão, sexto, com 42, em encontro da 30.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.





(Com Lusa)