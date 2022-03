Amorim. "Temos de vencer os jogos todos"

O Sporting joga este fim de semana no estádio do Vitória de Guimarães, e prossegue a perseguição ao líder FC Porto.





O campeão nacional quer pressionar os "dragões" e o técnico Rúben Amorim sabe que o segredo passa pelo pensamento na vitória em todos os desafios.





Rúben Amorim fez esta manhã a antevisão ao jogo de Guimaráes com o Vitória SC.





O Sporting, segundo classificado, com 64 pontos, visita o Vitória de Guimarães, sexto, com 36, no sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.