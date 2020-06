Apoios às equipas apenas com grupos até 20 pessoas

A PSP vai fazer cumprir as regras de distanciamento social nos jogos de futebol. A claque do FC Porto anunciou que vai apoiar a equipa de Sérgio Conceição à entrada para o Estádio no jogo de amanhã em Famalicão, iniciativa que está a preocupar as autoridades sanitárias.