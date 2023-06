Arábia Saudita desiste de se candidatar ao Mundial 2023

De acordo com o jornal A Marca, a decisão está tomada e já foi comunicada às entidades.



A Arábia Saudita queria organizar o Mundial 2030 numa candidatura conjunta com o Egito e com a Grécia, mas sem sucesso.



A entrada de Marrocos para a Candidatura de Portugal e Espanha terá tirado votos aos sauditas.



Nesta altura, há duas intenções de candidatura: Portugal, Espanha e Marrocos; e ainda a candidatura oriunda da América do Sul, com o Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.