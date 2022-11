Argentina e México protagonizam um excelente encontro da fase de grupos. Depois da surpreendente derrota frente à Arábia Saudita, Lionel Messi e companhia querem os primeiros pontos. Já o México, conhecido pelo seu espírito combativo, tem como objetivo passar à próxima fase e deixar a Argentina em maus lençóis. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.