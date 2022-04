Arouca impõe-se ao Gil Vicente

Golos só na segunda parte, e foi André Silva a marcar, logo por duas vezes, em apenas quatro minutos. Vantagem caseira de 2-0 perante a surpresa da I Liga, o Gil Vicente, que ainda reduziu para 2-1 por intermédio de Lucas Cunha, já nos descontos. A vitória tranquiliza por agora o Arouca na fuga à despromoção e deixa a equipa de Barcelos sem alterações na classificação. O Gil Vicente, que também viu Giorgi Aburjania ser expulso aos 90 minutos, mantém a quinta posição, com 46 pontos, agora a seis do Sporting de Braga (quarto), enquanto o Arouca segue no 15.º posto, com 26, cinco acima dos lugares de despromoção.