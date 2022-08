Arouca vence nos Açores

O Arouca foi ao reduto do Santa Clara obter uma vitória por 2-1, em jogo da 3.ª jornada da Liga. A equipa da casa adiantou-se no marcador, já na segunda parte, mas os visitantes operaram a reviravolta.

O Arouca alcançou o segundo triunfo no campeonato. O anfirião Rildo ainda colocou os açorianos em vantagem, aos 51 minutos, mas Rafa Mújica, aos 61, e João Basso, aos 76, de grande penalidade, deram a volta ao marcador e asseguraram a vitória dos arouquenses, que na ronda anterior tinham batido o Gil Vicente (1-0).



A equipa continental está para já no quinto lugar, com seis pontos, em igualdade com o quarteto FC Porto, Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, enquanto o Santa Clara continua sem vencer, somando um empate e duas derrotas, que lhe conferem a 14.ª posição, com um ponto.