No Benfica, Otamendi e Di Maria devem regressar ao onze em Arouca. O capitão já cumpriu um jogo de castigo e o extremo gozou mais uns dias de férias na Argentina.

Roger Schmidt pode ter um problema para o jogo de sábado, Aursnes saiu lesionado do confronto com o Famalicão devido a uma pancada e, de momento, não é certo que esteja disponível.



Tomás Araújo também terminou a partida com algumas queixas físicas.

David Neres e Bah ainda recuperam das lesões.