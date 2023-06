Assobios contra Otávio. Roberto Martinez critica atitude "doente"

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol repudia os assobios ao jogador do Porto.



Fernando Gomes diz que "Otávio, o futebol e Portugal merecem muito mais".



No Instagram, o Futebol Clube do Porto colocou uma fotografia do jogador a tapar os ouvidos.



Bruno Fernandes e João Palhinha lamentaram os assobios ao colega de equipa.



E o selecionador considera que foi uma atirude doente e defende que o clubismo tem de ficar de lado quando joga a seleção.