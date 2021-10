Associação Portuguesa de Árbitros vai fazer queixa de Sérgio Conceição

Segundo o presidente Luciano Gonçalves, estão em causa as declarações do treinador na antevisão do Porto - Tondela.



Sérgio Conceição defendeu Taremi, que foi expulso com dois amarelos por simulação frente ao Paços de Ferreira.



Disse que colocaram um rótulo ao avançado e que o VAR ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista.



A APAF considera que são comentários desnecessários e que é um discurso que não melhora em nada a credibilidade do futebol.



A Associação Nacional de Treinadores de Futebol também reagiu. Considera que não existe motivo para a instauração de qualquer procedimento disciplinar a Sérgio Conceição.