Atleta paquistanesa do Tavira proibida de jogar por tapar braços com camisola

A atleta de 13 anos recusou despir uma camisola que tinha vestido por baixo do equipamento e alegou não poder mostrar os braços desnudados.

A Antena 1 falou com Alexandre Mestre, advogado e professor de direito desportivo, que diz que só pode haver ilegalidade neste caso se a justificação for religiosa.







Vera Jardim explica que o uso de “burca” ou rosto completamente tapado é criticável e pouco prático para a conduta desportiva, mas apenas os braços é uma atitude do clube levadas aos extremos e “longe demais”.





Crédito: Kim Klement-USA TODAY Sports-Reuters







A utilização de vestuário por baixo das camisolas dos respetivos clubes não é novidade. Prova disso é esta foto de Arike Ogunbowale (24), jogadora norte americana de Basquetebol do Notre Dame Fighting Irish, num encontro frente à equipa UConn Huskies, nas semifinais do Final Four feminino do torneio NCAA de 2019.