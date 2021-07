Atletismo. Lorene Bazolo falha acesso às meias-finais na prova dos 100 metros

A portuguesa Lorene Bazolo falhou o acesso às meias-finais nos 100 metros. A velocista portuguesa ficou em quarto lugar com o tempo de 11 segundos e 31 centésimos. Só as primeiras três classificadas passavam para as meias-finais. A prova foi ganha por uma atleta da Costa do Marfim com 10 segundos e 78 centésimos, o novo recorde africano.