Auriol Dongmo bicampeã da Europa no lançamento do peso

A portuguesa Auriol Dongmo revalidou o título do lançamento do peso em pista coberta, em Istambul, onde Jessica Inchude foi quarta classificada. A campeã do mundo 'indoor' defendeu a medalha de ouro conquistada em Torun2021, conseguindo 19,76 metros - e a melhor marca mundial do ano.