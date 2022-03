Auriol Dongmo é campeã do mundo em pista coberta

"Estava um pouco presa. Depois de duas vezes 19,32, eu estava a pensar: se não sair daqui alguém vai passar. Quando a (neerlandesa) Jessica Schilder passou, queria lançar longa, mas fiquei um pouco presa. Quando a americana (Chase Ealey) passou, eu não sei onde fui buscar força, mas pensei para mim que tinha de ser agora", disse.



Auriol Dongmo sagrou-se campeã do mundo, com um novo recorde nacional absoluto de 20,43 metros - que é igualmente melhor marca mundial do ano -, à frente de Chase Ealey (20,21) e de Jessica Schilder (19,46).



c/ Lusa