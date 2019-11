Austrália. Última prova do mundial de ralis foi cancelada por causa dos violentos incêndios na zona

Foi cancelado o rali da Austrália por causa dos violentos incêndios florestais. A organização cancelou a última prova do Mundial de Ralis por razões de segurança depois de ter sido decretado o estado de emergência em Nova Gales do Sul, com zonas florestais evacuadas.