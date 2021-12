Autoridades do futebol querem impedir jogos com menos de 13 jogadores por equipa

LPFP

Os organismos responsáveis pelo futebol em Portugal querem impedir a realização de jogos com equipas com menos de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, após reunião realizada esta sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.