Avança a candidatura ibérica à organização do Mundial 2030

A cerimónia vai decorrer no estádio Wanda Metropolitano, 45 minutos antes do jogo entre as seleções de Espanha e Portugal.



Na apresentação da candidatura vão estar o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e o Rei de Espanha Felipe VI, para além dos chefes de Governo dos dois países, António Costa e Pedro Sanchéz.



Fernando Gomes e Luis Rubiales, os presidentes das duas federações de futebol, também vão estar presentes.



A ideia da candidatura conjunta nasceu em novembro de 2018, inicialmente com Marrocos, que entretanto saiu do projeto onde ficaram apenas Portugal e Espanha.