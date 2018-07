Bas Dost apresentado em Alvalade no regresso aos leões

O jogador foi apresentado este sábado por Sousa Cintra em conferência de imprensa em Alvalade. "Estou muito feliz (...). Não esperava voltar a sentar-me aqui", afirmou.



O presidente do Sporting, Sousa Cintra considerou este "um dia muito importante" e garantiu que o contrato com Bas Dost "não tem alterações de maior". É "igual ao outro, com as mesmas condições" e "não houve exigências" em termos de segurança.



O jogador holandês disse que, nos dois anos em que jogou no Sporting, a "única coisa negativa foi o ataque de 15 de maio", mas que agora só pensa no futuro.



A SAD do Sporting já indicou que o contrato é válido por três épocas e que conta com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.