Beijo polémico. Federação espanhola apresenta fotos em defesa de Rubiales

A Federação Espanhola de Futebol emitiu um comunicado com imagens para provar que Luis Rubiales não está a mentir. Num longo comunicado, onde são apresentadas fotos do polémico beijo, a Federação insiste que Rubiales é inocente.

Algumas das fotos mostram o presidente da Federação com os braços soltos atrás das costas da jogadora.



Noutras, aparece com os calcanhares levantados. Para a Federação "nenhuma força poderia ser exercida" por Rubiales.



Na restantes imagens, a Federação tenta provar que foi Jenni Hermoso quem "levantou Rubiales do chão".



Para os responsáveis federativos "as evidências são conclusivas e o presidente não mentiu".



Por fim, a Federação garante que serão tomadas medidas legais para defender a honra de Rubiales e revela que vai ser respeitada a decisão das campeãs mundiais de não regressarem à seleção nacional, enquanto o atual líder continuar.