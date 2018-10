O Benfica pode assumir esta noite a liderança isolada da I Liga, caso vença o Belenenses, no estádio do Jamor, em jogo a contar para a oitava jornada da prova. Depois do empate a uma bola entre o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães, a equipa de Rui Vitória têm a oportunidade de ficar sozinha na frente da prova em caso de triunfo sobre os 'azuis' do Restelo, um conjunto que já esta temporada 'vendeu cara' a derrota na receção ao FC Porto, apenas cedendo nos descontos.