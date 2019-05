O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 70 pontos, visita o Belenenses, em nono à condição depois da vitória do Santa Clara sobre o Tondela, com 40 pontos, no Estádio Nacional, em Oeiras. Um jogo que não compromete a posição na tabela classificativa, visto que o Braga já jogou, perdeu e manteve os 64 pontos. O Belenenses a jogar em casa emprestada promete não facilitar a vida ao “leões”. O treinador do Belenenses, Silas, afirma que a sua equipa vai procurar vencer o Sporting e que a sua principal preocupação será como atacar a baliza ‘leonina’ nesta 32.ª jornada da I Liga de futebol. Marcel Keizer vai já poder contar com Bas Dost e garantiu que Bruno Fernandes vai continuar focado nos ‘leões’, apesar das notícias sobre transferências.