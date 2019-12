Belenenses SAD e PSP já viram as imagens do Túnel que ilibam Sérgio Conceição

António Oliveira garante que Sérgio Conceição não está envolvido nos incidentes do túnel do Jamor. O comentador da RTP e antigo treinador e jogador do Porto assegura que o Belenenses SAD e a PSP já viram as imagens e sabem que Sérgio Conceição não esteve implicado em qualquer incidente.