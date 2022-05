Belenenses SAD perde com Famalicão, Arouca tem garantida a permanência

Um autogolo de Alex, em cima do intervalo, deu esperança à Belenenses SAD. O Famalicão empatou 1-1 por Adrián Marín e complicou as contas dos "azuis" para este final de época. Aos 76 minutos, Bruno Rodrigues deu vantagem (1-2) aos visitantes e "afundou" a equipa lisboeta, que ainda empatou 2-2 já nos descontos. Aos 96', os minhotos voltaram à vantagem por 2-3. O resultado permite ao Arouca festejar a permanência na I Liga e deixa para a última jornada as decisões finais sobre quem desce e quem jogará o "play-off". Nesta luta estão Tondela, Moreirense e Belenenses SAD.