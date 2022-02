Belenenses SAD - FC Paços de Ferreira, I Liga ao minuto

O Paços de Ferreira venceu esta noite por 2-0 no terreno do Belenenses SAD, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 24.ª jornada. O brasileiro Denilson Júnior deu vantagem à formação comandada por César Peixoto, aos 45+3 minutos, na conversão de uma grande penalidade, enquanto o também avançado Hélder Ferreira marcou o segundo golo, aos 62, assegurando o segundo triunfo seguido da formação pacense. Com esta vitória, o Paços de Ferreira subiu ao 10.º lugar, com 27 pontos, ultrapassando provisoriamente o Santa Clara, enquanto o Belenenses SAD, que somou o segundo desaire consecutivo, permanece na última posição, com 15, a quatro do Moreirense e a cinco do Tondela, que jogam no sábado.

Veja aqui o resumo da vitória do Paços de Ferreira sobre o Belenenses SAD.