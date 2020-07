Belenenses SAD e Moreirense jogam este sábado a última partida da 31.ª jornada da Liga Portuguesa de futebol. A equipa treinada por Petit necessita dos três pontos para continuar na luta pela manutenção no campeonato, contra uma equipa do Moreirense que está tranquila no oitavo lugar. A partida tem início às 19h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.