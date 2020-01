O Belenenses SAD recebe, este domingo, o Portimonense em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Bruno Lopes já demonstrou a sua "ambição de vencer" nesta estreia enquanto treinador do Portimonense. Do lado do Belenenses SAD, há igualmente uma vontade de se afastar do penúltimo lugar que ocupa na tabela classificativa, apenas a um ponto de distância do Portimonense.