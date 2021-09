Belenenses SAD e Gil Vicente empataram este sábado no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, casa "emprestada" dos lisboetas. Neste jogo da sexta jornada da I Liga, ambos os golos da partida foram apontados por gilistas, um em cada baliza. Na classificação, o conjunto de Barcelos segue, provisoriamente, no oitavo posto, com oito pontos. O Belenenses SAD continua no 18.º e último lugar, agora com três.



Veja o resumo da partida.