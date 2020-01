Belenenses SAD - SC Braga

Arranca às 18h00 o terceiro jogo da I liga de futebol profissional, da 15ª jornada. Um Belenenses-Braga que promete trazer surpresas. O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, sublinhou a dificuldade em analisar o Sporting de Braga devido à estreia de Rúben Amorim no comando técnico dos minhotos. Pedro Ribeiro elogiou a capacidade e as ideias de jogo do treinador que substituiu Ricardo Sá Pinto na formação bracarense, e disse esperar "um grande jogo, muito competitivo". Do lado do Braga, Rúben Amorim diz querer dar "consistência" e "maturidade" à equipa minhota e frisou a vontade de ir vencer o Belenenses SAD ao Jamor. O Sporting de Braga arranca esta jornada em oitavo classificado, com 18 pontos, e o Belenenses SAD com 14 pontos.