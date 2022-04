Belenenses SAD vence Portimonense no Jamor

Um golo aos 11 minutos com autoria de Safira permitiu à Belenenses SAD abrir caminho para vencer o Portimonense. O golo surgiu na transformação de um penálti. Já nos descontos surgiu o 2-0, por Pedro Nuno, resultado que coloca a equipa de Lisboa no penúltimo lugar, embora à condição. Os `azuis` somam 21 pontos, mais um do que o Moreirense, que no domingo recebe o Vitória de Guimarães. Já o Portimonense, que viu Willyan ser expulso na primeira parte, somou a quarta derrota seguida na I Liga e continua no 11.º posto, com 29 pontos, tendo averbado o 14.º jogo seguido sem vencer na competição.