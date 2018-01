O Sport Lisboa e Benfica recebe na Luz o Desportivo de Chaves, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, com a obrigação de vencer para se manter perto da liderança do FC Porto. Depois da equipa de Sergio Conceição ter vencido no sábado frente ao Tondela, aproveitando o empate do Sporting em casa do Vitória de Setúbal, o Benfica pode, também ele, tentar tirar proveito do tropeção dos 'leões', podendo, em caso de vitória, ficar a apenas um ponto do segundo lugar do Sporting. Um jogo que pode seguir em aqui direto no relato da Antena 1, ou conhecer os vários momentos do Benfica-Chaves, através dos comentários ao minuto disponibilizados pela plataforma ZeroZero.pt em estreita colaboração com a RTP.