O Benfica e o Rio Ave abrem este sábado, pelas 18h15, a jornada 21 da I liga de Futebol Profissional. Um jogo em que a equipa encarnada pode, em caso de vitória, chegar ao topo da tabela classificativa e igualar pontual com o Sporting, agora com 50 pontos. Rui Vitória promete uma equipa a jogar no limite. Do lado da equipa de Vila do Conde, Miguel Cardoso, reconhece que terá um jogo difícil, mas sublinha que não há impossíveis.