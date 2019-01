O Benfica venceu o Boavista por 5-1, no Estádio da Luz, em jogo da jornada 19 da I Liga de futebol. João Félix, Pizzi, Seferovic (bisou) e Grimaldo marcaram para os "encarnados", Talocha fez o golo solitário dos "axadrezados". Com este triunfo, o Benfica segura o segundo lugar no campeonato. As "águias" entraram bem no encontro e, aos nove minutos, já venciam, com um golo do jovem João Félix. Pizzi ampliou, aos 28, antes de Talocha ainda reduzir para a diferença mínima antes do intervalo (42). Na etapa complementar, um "bis" de Seferovic, aos 54 e 72, e um golo de Grimaldo desfizeram as dúvidas quanto ao vencedor do encontro, tendo os "axadrezados" falhado ainda uma grande penalidade, por Mateus (90), que permitiu a defesa a Odysseas Vlachodimos. Com esta vitória, o Benfica segura o segundo posto com 44 pontos, a dois do campeão e comandante FC Porto, que na quarta-feira recebe o Belenenses, e alarga provisoriamente para quatro a vantagem sobre o Sporting de Braga, terceiro, que ainda hoje recebe o Santa Clara, enquanto o Boavista vai fechar a jornada na zona de despromoção, ocupando o 16.º lugar com 16 pontos.