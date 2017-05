O Benfica está muito perto do tetracampeonato depois de vencer o Rio Ave nos Arcos por 1-0. Numa partida em que as duas equipas se tentaram anular, o primeiro sinal de perigo veio dos pés de Jonas que rematou ao lado da baliza de Cássio. A terminar a primeira metade, os vilacondenses reclamaram grande penalidade, num lance entre Rafa Silva e Rafa Soares na área encarnada. Na segunda parte, o Benfica entrou mais forte e teve alguns lances de perigo mas foi só aos 75 minutos que num contra-ataque, a equipa de Rui Vitória conseguiu o tento decisivo. Após pontapé de canto, Cervi recuperou a bola na grande área, encontrou Jonas perto da linha de meio-campo e o brasileiro com grande visão isolou Salvio que correu até à grande área contrária e serviu Raúl Jiménez que bateu Cássio pela primeira vez na noite. Até ao fim da partida, o Benfica mostrou ter estrelinha de campeão, quando Gonçalo Paciência teve oportunidade de igualar a partida mas o avançado atirou o esférico ao poste. Com este triunfo o Benfica está muito perto do tetracampeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto. Na próxima jornada, os encarnados recebem o Vitória de Guimarães e necessitam dos três pontos para festejar uma nova conquista de um campeonato.