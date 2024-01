Marcos Leonardo já está em Lisboa. O novo reforço do Benfica chegou à capital portuguesa ao inicio da manhã. O avançado brasileiro de 20 anos vai custar 18 milhões de euros aos 'encarnados'. Marcos Leonardo assina um contrato por cinco temporadas e meia.

Na época passada marcou 21 golos ao serviço do Santos. Esta é a primeira contratação do Benfica no mercado de inverno.