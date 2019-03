O Benfica recebe esta segunda-feira o Belenenses SAD no jogo de encerramento da jornada 25. Depois do desaire em Zagreb, para a Liga Europa, Bruno Lage e companhia querem o regresso aos triunfos para voltar ao primeiro lugar do campeonato que é ocupado pelo FC Porto (mais um jogo na Liga). Silas tem o adversário bem estudado a aposta em voltar a surpreender os encarnados, depois do triunfo na primeira volta. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.