Benfica. Bruno Lage não pode contar com Seferovic

O avançado suíço lesionou-se ao serviço da seleção helvética e deve ficar afastado dos relvados por algumas semanas. Para o jogo em Vizela, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o treinador do Benfica também não pode contar com Rafa, que continua lesionado.