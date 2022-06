Benfica conquista nono título consecutivo em Hóquei em Patins

O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-2, no segundo jogo da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins feminino.



É o nono título consecutivo.



A equipa campeã é treinada por um nome histórico do Hóquei português, Paulo Almeida.



A Taça foi entregue no Pavilhão da Luz, onde as jogadoras encarnadas fizeram a festa em que participou o presidente do clube, Rui Costa.