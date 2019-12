Benfica conta com Gabriel para o jogo da Taça de Portugal

O médio brasileiro saiu com queixas no braço direito, no final do encontro de sexta-feira com o Famalicão. Mas a reavaliação feita entretanto confirmou que não há qualquer problema grave e Gabriel está apto para o encontro dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga.