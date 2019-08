Benfica defronta Belenenses com foco na liderança

O Benfica defronta o Belenenses SAD na segunda jornada da I Liga de futebol. As águias vão tentar regressar à liderança da competição frente à única equipa que Bruno Lage não venceu no campeonato. O treinador do Benfica destacou a "enorme qualidade" do Belenenses SAD, ao qual espera “dar a melhor resposta”. Por sua vez, o treinador da equipa de Belém, Silas, mostrou-se cauteloso mas confiante perante um adversário que reconhece muita qualidade.