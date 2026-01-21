Benfica perde em Turim e está com um pé fora da Champions

O francês Khephren Thuram, aos 55 minutos, e o norte-americano Weston McKennie, aos 64, selaram a quinta derrota na prova dos encarnados, que falharam um penálti pelo grego Vangelis Pavlidis, após escorregar na cobrança do castigo máximo.



No Allianz Stadium, em Turim, o primeiro remate à baliza pertenceu ao Benfica, Sudakov disparou à entrada da área à figura de Di Gregorio. Na resposta Trubin arrojou-se ao relvado para desviar um remate de Yildiz com a mão esquerda. Pouco depois, de novo Yildiz a fletir da esquerda para o centro e a rematar cruzado, com a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza encarnada.



Numa perda de bola da defensiva italiana, Sudakov atirou rasteiro para grande defesa de Di Gregorio. Esteve à vista o primeiro golo do encontro. Em mais uma recuperação de bola encarnada, Prestianni rematou torto e por cima da baliza da 'juve'.



Ao minuto 36, e após um disparate de Sudakov com um atraso de bola que deu canto à Juventus, Miretti apareceu solto na área e cabeceou por cima da trave da baliza de Trubin.



À beira do intervalo, bom desenho ofensivo da Juventus com McKennie a ganhar a linha final e cruzar para Jonathan David, com tempo e espaço, cabecear muito ao lado.



A primeira parte foi equilibrada e dividida, com poucas ocasiões de golo e grande rigor estratégico no processo defensivo de Juventus e Benfica.



Para a segunda parte o treinador da 'juve' fez entrar Francisco Conceição para o lugar de Miretti, mas foi o Benfica a criar algum perigo, mas Di Gregorio resolveu.



A juventus passava a pressionar alto a defensiva encarnada e numa recuperação de bola marcou. Tomás Araújo perdeu o duelo físico com Jonathan David, a bola sobrou para Thuram, que rematou forte e rasteiro já no interior da grande área, fazendo a bola entrar junto ao poste direito de Trubin. Antes já Trubin tinha negado o golo a McKennie. O jogador norte-americano rematou na passada no interior da grande área após cruzamento da direita.



A equipa de Turim estava melhor na partida e McKennie, depois de ameaçar a baliza encarnada, ampliava o marcador. O jogador norte-americano tabelou com Jonathan David à entrada da área e atirou certeiro sem hipótese de defesa para Trubin.



José Mourinho operava uma dupla substituição. Entraram Ivanovic e Barrenechea para os lugares de Schjelderup e Sudakov, mas pouco antes Aursnes com desvio de cabeça acertou no poste esquerdo da baliza de Di Gregorio.



A Juventus estava melhor no encontro e esteve perto de marcar o terceiro. Valeu Trubin a evitar mais um golo para a equipa italiana. Jogada atabalhoada na área do Benfica com Dedic a desviar um cruzamento para a própria baliza. Trubin, no chão, fez uma excelente defesa.



Ao minuto 79, grande penalidade para o Benfica. Leandro Barreiro é derrubado na área. O árbitro foi ao VAR e não teve dúvidas. Pavlidis, na marcação do castigo máximo, escorregou e o remate saiu muito ao lado da baliza de Di Gregorio.



Na classificação, o Benfica caiu para o 29.º lugar, mantendo-se com seis pontos, a dois do 24.º, último que vale o apuramento, quando apenas lhe falta receber o Real Madrid. A Juventus soma 12 pontos e garantiu um lugar no play-off de acesso aos oitavos.



