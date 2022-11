Petar Musa abriu o marcador aos 25 minutos, num golpe de cabeça. António Silva marcou cinco minutos depois, num lance de calcanhar após um passe também de calcanhar. O mesmo António Silva, de cabeça, fez 0 3-0, ainda antes do intervalo. João Mário e Ristic ampliaram para 5-0. Os "canarinhos" reduziram para 1-5, em cima do fim da partida, com um golo de Serginho. O Benfica é líder com 34 pontos, mais 8 do que o FC Porto, segundo da tabela.